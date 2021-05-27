العراق: إعادة فتح المنطقة الخضراء في بغداد بشكل جزئي

أعلن مصدر أمني عراقي إعادة فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بشكل جزئي بعد إغلاقها بسبب الأحداث التي رافقت التظاهرات أول أمس الثلاثاء.

وقال المصدر - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية اليوم الخميس - إنه "تم فتح مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد من جهة أم الطبول أمام الجميع، مشيرا إلى استقرار الوضع مع انسحاب تدريجي للقوات الأمنية من الأماكن التي انتشرت فيها.

ولفت إلى التوجيه بعدم دخول الأرتال العسكرية إلى العاصمة إلا بموافقة قيادة عمليات بغداد.

وشهدت ساحة التحرير وساحات أخرى في بغداد أول أمس الثلاثاء تظاهرات حاشدة نظمها ناشطون للمطالبة بمحاسبة منفذي الاغتيالات، وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عن مقتل شخصين وإصابة 140 آخرين.