الشرطة البريطانية تنقذ أكثر من 570 طفلا خلال مداهمات ضد تجار المخدرات

قالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، إنها أنقذت أكثر من 570 طفلا من براثن مهربي المخدرات في سلسلة من المداهمات في جميع أنحاء بريطانيا.



وأوضح مجلس قادة الشرطة الوطنية الذي ينسق تنفيذ القانون في جميع أنحاء بريطانيا اليوم الخميس، أنه اعتقل 1100 شخص وضبط 292 قطعة سلاح في إطار حملة وطنية على عصابات تجارة المخدرات"على خطوط المقاطعات".



ويشار إلى أن "خطوط المقاطعات" هي نموذج لتوزيع العقاقير يستخدم فيه الأشخاص الهواتف المحمولة للمساعدة في تصديرها من المدن الكبرى إلى المزيد من المناطق الريفية.



وغالبا ما يستخدم الأطفال والبالغون الضعفاء في هذه العملية.



وجرت الاعتقالات الأخيرة في الفترة بين 17 و23 مايو الجاري.