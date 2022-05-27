جوتيريش يعزي الملك المغربي محمد السادس في حادث مقتل جنديين لبلاده من قوات حفظ السلام

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيه للملك المغربي محمد السادس في استشهاد جنديين مغربيين لقيا حتفهما في وقت سابق خلال مهمتهما لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى.

وذكر موقع "هسبريس" أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلّف السفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنقل تعازيه القلبية إلى الملك محمد السادس، وذلك بعد أن كان قد سلّمه وسام "داغ همرشولد"، عرفانا بتضحيات الجنود المغاربة المشاركين في عمليات حفظ السلام الدولية "وشجاعتهم ونكرانهم للذات وحسهم العالي بالمسؤولية".

صحيفة "تليكسبريس" الإلكترونية بدورها لفتت إلى أن الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لحفظ السلام، الذي يصادف 26 مايو 2022، كرّمت "جنديين مغربيين، قضيا في الدفاع عن السلام في إفريقيا الوسطى، ويتعلق الأمر بالفقيدين، الملازم محمد زريك (قتل في مطلع عام 2021) والرقيب رشيد مرغيش، وكلاهما قتلا خلال أداء عملهما ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى".

ونقلت الصحيفة عن الأمم المتحدة في هذا السياق أن "أكثر من 1700 فرد من الجيش والشرطة المغاربة ينتشرون في عمليات الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وهو ما يجعل المغرب في المرتبة 12 ضمن أكبر المساهمين في القوات النظامية للأمم المتحدة لحفظ السلام".