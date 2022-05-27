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بوتين يوقع مرسوما يتيح سداد الالتزامات للأجانب بالروبل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 6:18 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 6:18 م

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما يسمح بدفع الالتزامات لأصحاب الحقوق الأجانب بالروبل.

وتم نشر الوثيقة وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وتتضمن الوثيقة أنه يمكن دفع التعويضات وسداد المدفوعات المتعلقة بممارسة الحقوق الحصرية وحمايتها للأجانب عن طريق تحويل الأموال إلى حساب خاص بالروبل.

ويمكن السداد بالروبل لأصحاب حقوق الملكية الفكرية الأجانب المرتبطين بدول غير صديقة أو دول تدعم العقوبات المعادية لروسيا أو يعملون على تشويه مصداقية الجيش الروسي.

يشار إلى أن الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا بعد إطلاقها العملية العسكرية خاصة في أوكرانيا، حيث طالت العقوبات شركات وأفرادا وقطاعات اقتصادية.

فيما أعلنت الحكومة الروسية دعمها للشركات المتضررة واتخذت مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.


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