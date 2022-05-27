قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:"إن التكامل الوثيق بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيسمح بأن تصبح اقتصادات هذه الدول أقوى وأكثر استقلالية".

وأضاف الرئيس الروسي ، خلال كلمة له في اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي، اليوم الجمعة: "نحن جميعًا مقتنعون بأن التكامل الأوثق سيسمح لبلداننا بأن تصبح أقوى اقتصاديا، ما سيقلل بشكل كبير من اعتمادها على الغرباء، بما في ذلك من الناحية السياسية" ، مشيرا إلى أن مزايا دورة الاندماج تتضح بشكل خاص الآن في الوضع الدولي الصعب الحالي وفي مواجهة العدوان من بعض الدول غير الصديقة.

وتابع: "نحن بالطبع نفهم الأفضلية الهائلة للتكنولوجيا والمزايا التكنولوجية الكبيرة في الاقتصادات المتقدمة، ونحن لا نعتزم عزل أنفسنا"، داعياً دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي للإسراع في التحول من نظام "سويفت" البنكي إلى نظام خاص بدول الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي دولي للتكامل، تم إنشاؤه على أساس الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي المشترك، ويعمل منذ مطلع يناير 2015. ويضم في عضويته حالياً روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان. وتتمتع فيه مولدوفا بصفة مراقب منذ 2018، وكذلك حصلت كوبا في عام 2022 على وضع مراقب في الاتحاد.