فلسطين: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة جنوب نابلس

أصيب مواطن فلسطيني برصاصة صوت، واثنان آخران بغاز الفلفل، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الجمعة، بأن مواطنا أصيب برصاصة صوت في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفى في نابلس.

وأضاف أن مواطنين آخرين أصيبا بغاز الفلفل الحار، نقلا إثرها إلى طوارئ حوارة.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت تعزيزات عسكرية منذ ساعات الصباح على طول الطريق في بلدة حوارة، التي تشهد منذ أيام مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين.