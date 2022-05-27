السلطات الأمريكية تحقق في العثور على جثتي زوجين مصريين بولاية فيرجينيا

فتحت السلطات الأمريكية، تحقيقات في العثور على جثتي زوجين مصريين في منزلهما بمنطقة أشبورن بولاية فيرجينيا.



وقال مكتب شرطة مقاطعة لودون إنه تم العثور على الزوجين في منزلهما في "أولد لاين تراس"، موضحا أن عناصر الشرطة إلي المنزل الريفي على إثر تلقي بلاغ من رجل بنشوب حريق، وعثروا على جون راتب شرموخ البالغ من العمر 45 عاما ميتا، بحسب محطة "إن بي سي" الأمريكية.



ورجحت الشرطة أن يكون شارموخ قد قفز من نافذة بالطابق العلوي للمنزل. وذكر أحد الجيران أنه رأي شارموخ مشتعلًا واستخدم طفاية حريق في محاولة لمساعدته.



كما تم العثور على سيدة تبلغ من العمر 31 عاما تدعي مريم فاروق كمال، ميتة داخل المنزل.



ونقلت محطة "إن بي سي" عن أعضاء بالكنيسة القول إن شارموخ ومريم زوجين من مصر.



وبحسب السلطات الأمريكية، فإن الزوجين لديهما ثلاثة أطفال، كانوا في المدرسة وقت الحادث.