مرسيدس تستدعي أكثر من 200 ألف سيارة في أمريكا بسبب خلل برمجي

تعمل شركة مرسيدس بنز الألمانية للسيارات الفارهة على استدعاء نحو 235 ألف سيارة ركاب في الولايات المتحدة لإصلاح مشكلة برمجية في السيارة.

وبحسب الشركة، تؤثر المشكلة على سيارات معينة عبر فئات وأجيال مختلفة من السيارات بينها "سي ال ايه" و"جي ال ايه" و"جي ال اس" من 2017 إلى 2022.

وعلاوة على تلك السيارات، هناك نحو 20 ألف سيارة فان ومركبات أصغر مثل سبرينتر من 2019 إلى 2021 بحاجة إلى إصلاح، بحسب الوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة اليوم الجمعة.

وتنبع المشكلة من عيب في برنامج بطاقة(إس آى إم) بوحدة الاتصالات في السيارات التي يمكن أن تسبب مشاكل في الاتصال بالشبكة المتنقلة وبالتالي إعاقة نظام اتصال الطوارئ، بحسب الوثائق.

وسوف تُحل المشكلة بتنزيل تحديث للبرنامج عبر وصلة متنقلة أو عند وكالة سيارات.

وتأتي المشكلة بعد أسابيع من استدعاء مرسيدس نحو 292 ألف سيارة أقدم إلى ورش السيارات في الولايات المتحدة في منتصف أيار/مايو بسبب مشكلة محتملة في المكابح.