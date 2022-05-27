مقتل طفل فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل طفل فلسطيني وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن طفلا يبلغ (14 عاما) قتل إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات مع قوات الجيش في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن جنود الجيش الإسرائيلي "يواصلون استهداف الأجزاء العلوية من أجساد الأطفال بهدف القتل".

واعتبر اشتية في بيان أن مقتل الطفل في بيت لحم "عملية إرهابية توجب تفعيل القرارات الدولية بمقاطعة إسرائيل وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب".

يأتي ذلك فيما أصيب عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب التظاهرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

واندلعت أشد المواجهات في نابلس ما أسفر عن إصابة 241 شخصا على الأقل غالبيتهم بالرصاص المطاطي والمعدني بحسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.