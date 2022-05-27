المجر: الأجانب يدفعون ثمنا أكبر من المواطنين مقابل الوقود

يتعين على الأجانب في المجر، اعتبارا من اليوم الجمعة، دفع ثمن أكبر بكثير من المواطنين مقابل وقود السيارات.

ونشرت الصحيفة الرسمية قرارا بهذا المعنى قبل منتصف اليلة الماضية مباشرة.

ووفقا لقرار، لا يمكن تزويد السيارات التي تحمل لوحات ترخيص أجنبية بالوقود الممتاز أوكتان 95 والديزل بالسعر الرسمي الثابت الذي يبلغ 480 فورينت (32ر1 دولار). ويتعين على سائقي السيارات الأجانب دفع سعر السوق بدلا من السعر الرسمي.

ووفقا للتقارير الإعلامية، يزيد هذا السعر عن السعر الرسمي بنسبة 40 % في المتوسط.

وأصدرت الحكومة المحافظة بقيادة رئيس الوزراء اليميني المتطرف فيكتور أوربان قرارا بشأن سعر الوقود الثابت رسميا في نوفمبر الماضي.

ويهدف القرار، الساري حتى الأول من يوليو، إلى تأكيد أن السائقين ليسوا مضطرين لتحمل ارتفاع أسعار الوقود على مستوى العالم.