أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي، الخميس، مشروع قانون جديد يتعلق بإقامة الوافدين، يجيز في بعض مواده منحهم إقامات تتراوح ما بين 5 و15 عاما، وفق شروط معينة.

وأحالت اللجنة البرلمانية مشروع القانون المؤلف من 36 مادة، والذي تم إحالته إليها سابقا من قبل الحكومة، عقب التصويت عليه بالموافقة إلى مجلس الأمة.

ونشرت صحيفة "القبس" المحلية، بعض ما جاء في هذا المشروع المتعلق بإقامة الوافدين، وبينت أنه "أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و10 سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات، و15 عاما للمستثمرين".