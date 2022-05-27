إقبال المواطنين بالطور في جنوب سيناء على الأسواق بعد انخفاض الأسعار

شهد سوق الخضروات والفاكهة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، زحاما شديدا نتيجة إقبال المواطنين على شراء الخضروات والفاكهة بكميات كبيرة؛ عقب المبادرة التي قدمها التجار بخفض الأسعار بنسبة تتعدى الـ75%.

واعتاد الكثير من تجار الفاكهة والخضروات على تقديم مبادرات خفض الأسعار خاصة في يوم الجمعة من كل أسبوع؛ ما يدفع المواطنين للإقبال على شراء كافة احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة التي تكفيهم لمدة أسبوع.

وقال علي محمد، صاحب محل خضروات لـ"الشروق"، إن مبادرات خفض الأسعار التي يقوم التجار بها بمدينة طور سيناء يكون لها مردود إيجابي لدى المواطنين والتجار، كون المواطن يشتري كافة المستلزمات الخاصة به بكميات مضاعفة نتيجة لانخفاض الأسعار، والتاجر يبيع كميات كبيرة من مما يجعله يحقق ربع مجزي، إضافة إلى كسب ثقة المواطنين.

وأوضح أن هذه العروض تكون بنسبة تخفيض كبيرة ، حيث يجري بيع العديد من الخضروات بمعدل 3 كيلو بـ 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 3,5 جنيه، وكيلو الشطة 3,5 جنيه، وكيلو البصل الأحمر 3,5 جنيه، وكيلو البصل الأبيض 2,5 جنيه، وكيلو بطاطس قلية 3,5 جنيه، وكيلو خيار صوب أو الخيار البلدي 3,5 جنيه خيار، الباذنجان الكيلو بـ3,5 جنيه، وكيلو الكوسة، كيلو الجزر بـ3,5 جنيه، الكرنبه بـ5 جنيهات، كيلو البنجر بـ3,5 جنيه، كيلو الليمون بـ15 جنيها، وكيلو الطماطم بـ10 جنيهات.

وذكر أن كيلو الكانتلوب والشمام، بـ3,5 جنيه، وكيلو البرتقال ب5 جنيهات، وكيلو الخوخ نمرة (1) "بلدي، سكري" بـ6 جنيهات، وخوخ بلدى نمره (2) الكيلو بـ3,5 جنيه، وكيلو المشمش بـ10 جنيهات، وكيلو التفاح البولندي بـ18 جنيها، وكيلو البرتقال بـ6 جنيهات، وكيلو الموز بـ10 جنيهات، والبطيخة من 20 إلى 25 جنيها.

على جانب آخر، أشاد المواطنين بالمبادرة، مؤكدين أن نسبة التخفيض تصل في العديد من السلع إلى نحو 75%؛ ما ساهم في توافد المواطنين من أحياء مدينة الطور كافة للاستفادة من هذه المبادرة.