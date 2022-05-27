قال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إن أوكرانيا ستحتاج إلى دعم عسكري مستمر لمكافحة ما وصفه بـ "التقدم الملموس" الذي تحرزه القوات الروسية بجمهورية "دونباس" جنوب شرق أوكرانيا.

وأعرب جونسون عن اعتقاده - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - أنه بسبب التقدم الملحوظ بالمنطقة، سيكون هناك حاجة إلى المزيد من الأسلحة الهجومية مثل أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق طويلة المدى.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن القوات الروسية قد استولت مؤخرا على "عدة قرى" حيث إنها تحاول محاصرة مدينتي سفرودونتسك وليسيكانسك بجمهورية "دونباس".