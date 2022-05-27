أحمد فوزي صالح يشارك بمشروع هاملت من عزبة الصفيح في مهرجان كان

شارك المخرج أحمد فوزي صالح بمشروع فيلمه "هاملت من عزبة الصفيح"، كواحد من إجمالي 16 مشروعا يشاركون في منتدى L'Atelier للإنتاج المشترك لدعم صانعي الأفلام، الذي أقيم على هامش فعاليات الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي المقامة حاليا بفرنسا.

"هاملت من عزبة الصفيح" هو التجربة الروائية الطويلة الثانية لـ أحمد فوزي صالح، وهو رؤية جديدة ومعاصرة للمسرحية التي تحمل توقيع الكاتب الكبير وليام شكسبير، وقد حصل على 5 جوائز من منصة الجونة السينمائي لدعم الأفلام، في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة عام 2020.

تدور أحداث الفيلم في مصر، عن صراع بين شاب وأسرته تجاه التطوير الذي يتم للعشوائيات والمناطق الحضرية، فبينما يؤيد الشاب ذلك لأنه يحلم بحياة أفضل له ولمن حوله، نجد أسرته ترفض ذلك.

على صعيد آخر، يشارك أحمد فوزي صالح في عضوية لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان أفلام السعودية، الذي من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 2 إلى 9 يونيو المقبل.