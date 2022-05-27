وزير التعليم ينشر التقرير النهائي لامتحانات أولى وثانية ثانوي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التقرير النهائي للامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وبحسب ما أعلنه الوزير عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، يشمل التقرير نسبة أداء الطلاب للامتحانات الالكترونية للفصل الدراسي الثاني.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، الامتحان في مادتي "الكيمياء" و"علم النفس والاجتماع"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي استمرت حتي اليوم الخميس 26 مايو 2022.

التقرير النهائي للامتحانات الالكترونية للصف الاول الثانوي لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢