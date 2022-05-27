الأعلى للجامعات يمنح مركز جامعة طنطا الاعتماد للتدريب والاختبارات الإلكترونية

أعلنت جامعة طنطا في بيان لها اليوم الجمعة، حصول مركز التدريب المستدام بالجامعة على شهادة الاعتماد للتدريب والاختبارات الإلكترونية على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، من جانب الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية والاستفادة من تطبيقاتها المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع العاملين بالجامعة، مشيرا إلى أن المركز الرئيسي للتدريب المستدام يعتبر أحد مراكز تطوير الأداء الجامعي بجامعة طنطا.

وأوضحت الدكتورة عبير علم الدين، مدير المركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا، أن المجلس الأعلى للجامعات حدد مجموعة من المعايير لاعتماد مراكز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية، ونجح مركز التدريب المستدام بجامعة طنطا في استيفاء متطلبات الاعتماد.

وأضافت أن المركز أصبح معتمدًا للتدريب والاختبارات لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات لطلاب الدراسات العليا وطلاب مرحلة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الخارجي.

وأشار الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية، إلى أن الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، اتخذت خطوات متسارعة لدعم البنية التحتية التكنولوجية ورفع قدرات الإنترنت لمواكبة الجيل الرابع من الجامعات.