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نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إنقاذ سيدة وزوجها عقب سقوطهما في مياه نهر النيل بالقاهرة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام فتاة بالقفز من أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم وقيام زوجها بالقفز خلفها لإنقاذها.

على الفور تمكنت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إنقاذ الفتاة المشار إليها وزوجها وتبين أنهما (مقيمان بدائرة القسم).

بمناقشتهما أقرت الأولى بشروعها فى الإنتحار لكثرة الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها، وقيامها بترك مسكن الزوجية بسبب قيامه بالتعدى عليها بصفة مستمرة، وأنه سبق لها محاولة الانتحار منذ 4 سنوات بالقفز فى مياه النيل، واليوم أثناء تواجد كلاهما أعلى الكوبرى قامت بمغافلته والقفز محاولة الانتحار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.