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البرتغال تكتشف 16 حالة إصابة جديدة بجدري القرود

أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 8:10 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 8:10 م

أعلنت السلطات الصحية البرتغالية، اليوم الجمعة، اكتشاف 16 حالة إصابة بشرية أخرى بفيروس "جدري القرود"، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 74 حالة في أنحاء البلاد، وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 23 و61 عامًا.

وأوضحت المديرية العامة للصحة في البرتغال، في بيان نقلته صحيفة "ذا برتغال نيوز" المحلية، أن جميع الإصابات المؤكدة ظهرت بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و61 عامًا، ومعظمهم تحت سن 40 عامًا".

ويعد فيروس جدري القرود، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو العض من قبل الحيوانات البرية المصابة في غرب ووسط إفريقيا، وهو نادر وعادة لا ينتشر بسهولة بين البشر.

وتشمل الأعراض "تقرحات وطفح جلدي، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام في العضلات وإرهاق".

وانتشر الفيروس في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا
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