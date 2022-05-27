محافظ المنيا: القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بتحسين حياة المواطنين

قال أسامة القاضي محافظ المنيا، إن القيادة السياسية منذ عام 2014 وحتى الآن أولت اهتماما كبيرا بتحسين حياة المواطنين، فما تحقق على مدار 7 سنوات شاهد على وجود إرادة سياسية صلبة في تغيير حياة المواطنين، وتلبية كافة احتياجاتهم، والاستجابة لتطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب ولقد تبلورت هذه الرؤية مؤخرا في إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف " القاضي" - في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن مركز ملوي جنوب محافظة المنيا حظي بتنفيذ العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة من خلال الاهتمام بكافة جوانب التنمية المتعلقة بحياة المواطنين، وخاصة الجوانب المتعلقة برفع كفاءة البنية التحتية للدولة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، كما تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 165 قرية بتوابعها بمركز ملوي بمشروعات متنوعة في 19 قطاعا خدميا، حيث يجري إنشاء وإعادة توسعة 4 محطات لمعالجة الصرف الصحي في المركز.

وأوضح أنه نظرا لتنفيذ أعمال مد خدمة الغاز الطبيعي بالمدينة، تم إيقاف أعمال الرصف منذ عام 2018 لحين الانتهاء من أعمال الحفر بالشوارع طبقا للقانون وحفاظا على المال العام، وبدءاً من العام الجاري تم تنفيذ أعمال الرصف في شوارع المدينة بأحيائها الأربعة بأطوال إجمالية قدرها 17 كيلومترا باستثمارات قدرها 30 مليون جنيه ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للدولة.