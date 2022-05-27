صحيفة أمريكية: الناتو بدأ الاستعداد لتزويد كييف بالأسلحة نهاية عام 2021

قال القائد العام لقوات حلف الناتو في أوروبا الجنرال الأمريكي، تود والترز، إن زملاءه في الحلف بدأوا في ديسمبر ويناير الماضيين في إعداد "خطوط اتصال أرضية" لتزويد كييف بالأسلحة بسرعة.



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست": "صرح جنرال القوات الجوية، تود والترز وهو قائد قوات حلف الناتو أن زملاءه بدأوا في ديسمبر ويناير الماضيين إعداد "خطوط اتصال أرضية" ستسمح بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة. وبحثوا نقاط المرور للذخائر والتفاصيل التطبيقية الأخرى.



وقام خط أنابيب الأسلحة هذا بنقل صواريخ "ستينجر" و"جافلن" قبل 24 فبراير الماضي ونقل كميات هائلة من الأسلحة الثقيلة منذ ذلك الوقت".



وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بدأ في ديسمبر الماضي أيضا البحث مع الحلفاء الأمريكيين الإجراءات التي ستتخذها ضد روسيا حال دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا، مذكرة أن أول مناقشة لهذا الموضوع تمت بحسب بلينكن نفسه، خلال لقاء وزراء خارجية مجموعة السبع في بريطانيا في 11 ديسمبر الماضي، عندما تعهد كل المشاركين فيه بفرض "عواقب وخيمة وثمن باهظ".



وسبق أن أرسلت روسيا لجميع الدول مذكرة احتجاج بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إلى أن "أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا". وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.