لقطات لعملية إزالة الحواجز من محيط البرلمان اللبناني بعد الانتخابات

عرضت فضائية «العربية»، اليوم الجمعة، فيديو يرصد مشاهد لبدء إزالة الحواجز الأمنية من محيط البرلمان اللبناني بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب انتخابات 15 مايو، وكان عدد من النواب الجدد قد طالبوا بتخفيف القيود قبل حضورهم الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، والتي لم يتم تحديد موعدها بعد.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي، إن تخفيف القيود كان واجبا بعد نتائج الانتخابات، مضيفًا أن البعض ممن تظاهروا أصبحوا داخل المجلس وعلى مقاعد البرلمان.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن العمل على تخفيف الإجراءات الأمنية سيكتمل قبل انعقاد الجلسة المقبلة للمجلس.

وانتهى لبنان في 15 مايو 2022 من إجراء انتخاباته البرلمانية، وبلغت نسبة الاقتراع في كل لبنان 41.04%، في وقتٍ تنافست في هذه الانتخابات التشريعية التي تُجرى كل 4 سنوات 103 قائمات انتخابية تضم 718 مرشحا، موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان