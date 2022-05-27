 تبون يعود إلى الجزائر بعد اختتام زيارته الرسمية إلى إيطاليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تبون يعود إلى الجزائر بعد اختتام زيارته الرسمية إلى إيطاليا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 9:42 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 9:42 م

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إلى الجزائر؛ عقب اختتام زيارته الرسمية إلى إيطاليا، والتي استمرت على مدار 3 أيام.

وخلال هذه الزيارة تم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين في مجالات السياحة، والمؤسسات الناشئة، والوقاية من غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتنقيب عن النفط.

وكان الرئيس الجزائري قد وصل إلى إيطاليا، أول أمس الأربعاء، على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية، والطاقة والمناجم، و الأعمال الحكومية، والنقل، والثقافة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.


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