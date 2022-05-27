جمهورية التشيك تحتفل بذكرى اغتيال قائد نازي

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احتفلت جمهورية التشيك اليوم الجمعة، بالذكرى الـ 80 لاغتيال القائد النازي راينهارد هايدريش على يد المقاومة التشيكية في عام 1942.

وتم الاحتفال بذكرى مقتل هايدريش للمرة الأولى في البلاد اليوم الجمعة، في إحياء لذكرى المقاومة ضد الاحتلال النازي.

وأكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن هذا "العمل الشجاع للغاية" كان فريدا من نوعه في تاريخ الحرب العالمية الثانية.

وشاهد مئات المتفرجين إعادة تمثيل للأحداث التاريخية. حيث أدى ممثلان دور مقاتلا المقاومة جوزيف جابسيك وجان كوبيس ، اللذين نصبا كمينا لسيارة هايدريش الرسمية عند منعطف في الطريق في 27 أيار/ مايو 1942.

وأصيب هايدريش، مهندس محرقة الهولوكوست الذي حمل لقب نائب حامي الرايخ في بوهيميا ومورافيا، بجروح خطيرة جراء إلقاء قنبلة يدوية عليه، وتوفي بعد بضعة أيام في المستشفى.

وشاركت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في الاحتفالات وقالت إنها فخورة بأن جابسيك وكوبيس تدربا في بريطانيا.