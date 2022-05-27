 الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال السويسري في طهران - بوابة الشروق
الجمعة 27 مايو 2022 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال السويسري في طهران

وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية الإيرانية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 10:38 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 10:38 م

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة القائم بالأعمال السويسري باعتباره الراعي للمصالح الأمريكية في طهران، وأبلغته "احتجاح إيران الشديد على ممارسات الادارة الامريكية".

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ( إرنا) إن استدعاء القائم بالاعمال السويسري "يأتي استمرارا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية لرفع الحجز عن شحنة النفط التي صودرت من السفينة التي تحمل علم الجمهورية الإسلامية في المياه الساحلية لليونان، بضغط وتدخل الإدارة الامريكية".

وعبرت الوزارة للدبلوماسي السويسري عن "احتجاج طهران الشديد لاستمرار الانتهاك الصارخ من قبل أمريكا للقوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة ، مطالبة بالافراج الفوري عن السفينة وحمولتها".

ومن جانبه أعلن القائم بالاعمال السويسري أنه "سينقل الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين في أسرع وقت ممكن".

ومساء اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج بسبب " انتهاكهما أصول الملاحة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك