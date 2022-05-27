الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال السويسري في طهران

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة القائم بالأعمال السويسري باعتباره الراعي للمصالح الأمريكية في طهران، وأبلغته "احتجاح إيران الشديد على ممارسات الادارة الامريكية".

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ( إرنا) إن استدعاء القائم بالاعمال السويسري "يأتي استمرارا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية لرفع الحجز عن شحنة النفط التي صودرت من السفينة التي تحمل علم الجمهورية الإسلامية في المياه الساحلية لليونان، بضغط وتدخل الإدارة الامريكية".

وعبرت الوزارة للدبلوماسي السويسري عن "احتجاج طهران الشديد لاستمرار الانتهاك الصارخ من قبل أمريكا للقوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة ، مطالبة بالافراج الفوري عن السفينة وحمولتها".

ومن جانبه أعلن القائم بالاعمال السويسري أنه "سينقل الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين في أسرع وقت ممكن".

ومساء اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج بسبب " انتهاكهما أصول الملاحة".