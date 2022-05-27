أوكرانيون يتظاهرون في ألمانيا للمطالبة بزيادة شحنات الأسلحة لبلادهم

تظاهر نحو 200 أوكراني على هامش مسيرة السلام المركزية لمؤتمر يوم الكاثوليك الألمان في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا اليوم الجمعة للمطالبة بزيادة شحنات الأسلحة لبلادهم التي تتعرض لهجوم روسي.



وشارك في المظاهرة نساء وأطفال يحملون علما أوكرانيا كبيرا باللون الأزرق والأصفر وكان بعضهم يرتدي قمصانا ملطخة باللون الأحمر تعبيرا عن الدماء، وهتف المتظاهرون مطالبين بتقديم المساعدة العسكرية لبلادهم ومزيد من السرعة في البيروقراطية الألمانية.



وحملت مسيرة التضامن لمؤتمر يوم الكاثوليك الألمان والتي شارك بها عدة مئات من الأشخاص، شعار "تقاسم الحياة يعني تقاسم الحزن والأمل"، وتضمنت المسيرة حكايات مؤثرة لامرأة تمكنت من الفرار مع ابنتها من ضاحية بوتشا في العاصمة الأوكرانية كييف.



كان قد تم العثور على مئات الجثث في هذه الضاحية بعد انسحاب القوات الروسية منها أوائل نيسان/أبريل الماضي وقد أثارت التقارير والصور عن هذه الفظائع صدمة على مستوى العالم.



وقالت اينا فتسيليفا:" كنت أعيش حياة عادية مثل ملايين الناس الآخرين في بلادنا" وأضافت أنها علقت لمدة أسبوعين في قبو داخل المنطقة التي احتلها الروس. "ثم حملنا أنا وابنتي مصيرنا في أيدينا وركضنا. وكل ما كنا نأمله هو ألا يطلق أحدهم النار على ظهرنا أثناء هروبنا".



وتابعت أن ابنتها/14 عاما/ كانت مضطرة للعدو بين الجثث من أجل الهروب من وطنها " والآن أريد أن يسمع العالم أجمع ويرى ما يحدث هناك لأنه كان من الممكن باستخدام السلاح منع وقوع القتلى في بوتشا".