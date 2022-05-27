 كييف: استمرار القتال حول بلدة ليمان في إقليم دونيتسك - بوابة الشروق
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كييف: استمرار القتال حول بلدة ليمان في إقليم دونيتسك

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 10:48 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 10:48 م

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القتال لا يزال مستمرا حول بلدة ليمان في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس، بعد أن زعم انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا أنهم استولوا على البلدة في وقت سابق.

وقال أحدث تقرير لهيئة الأركان العامة عن الوضع: " يحاول العدو طرد الوحدات الأوكرانية من قرية ليمان وتطوير هجوم على سلوفيانسك" .

يشار إلى أن سقوط ليمان سيجعل من الصعب تزويد الجيش الأوكراني بالامدادات في المنطقة.

ونقلت وكالة إنترفاكس في وقت سابق عن أفراد بالقوات الانفصالية في دونيتسك القول إنهم حرروا وسيطروا بشكل كامل على 220 بلدة، من بينها ليمان، وذلك بدعم من نيران القوات الروسية.

وتتقدم القوات الروسية بسرعة أكبر بكثير في شرق أوكرانيا مما كانت عليه في الأسابيع السابقة بمساعدة الانتشار المكثف لقوات المدفعية والقوات الجوية.

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