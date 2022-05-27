الهند تسجل 2710 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 2710 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و147 ألفا و530 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 14 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و539 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 15 ألفا و814 حالة .. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و607 آلاف و177 شخصا، وذلك بعدما تعافى 2296 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.