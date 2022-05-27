مشاركة نوعية لمصر بمعرض أبوظبي للكتاب

سجلت جمهورية مصر العربية مشاركة نوعية وفاعلة في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي بوفد رفيع برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ضم نخبة من المثقفين والمفكرين والأدباء والإعلاميين.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الجمعة، أن ما يربط جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تاريخ طويل من العمل المشترك في مختلف المجالات لا سيما الثقافية منها، مشيرة إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب فرصة استثنائية لمواصلة جهود التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الإماراتية لتعزيز روابط الشراكة وتفعيل أعلى مستويات العمل المشترك للارتقاء بالواقع الثقافي العربي نحو آفاق أكثر ازدهارًا وتطورًا.

وقالت إن المعرض يأتي امتدادًا لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائد الذي آمن بأن بناء المجتمعات ينطلق من بناء الإنسان على الوعي والمعرفة السليمة، فترافق تأسيسه مع حراك تنموي مجتمعي وحضاري شامل شهدته دولة الإمارات وعكس مكانتها اليوم كواحدة من الدول المتطورة إقليميًا ودوليًا.

وأضافت: "نحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث لأننا ندرك القيمة التي يجسدها المعرض باعتباره أحد الركائز الحضارية الذي يتشارك التوجه والمكانة مع كبرى معارض الكتب حول العالم، ومشاركتنا تنبع من رؤية أصيلة ومشتركة تتجلى في بناء جيل جديد من المثقفين والمبدعين القادرين على نقل قضايا وهموم أمتهم والدفاع عنها".

ومن بين أبرز المشاركين ضمن الوفد المصري الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية الحائزة على جائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام عن فئة النشر والتقنيات الثقافية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وإسلام بيومي، مدير إدارة المعارض في الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، والدكتور أحمد السعيد، عضو اللجنة الثقافية منسق البرنامج المهني في معرض القاهرة للكتاب.

واشتملت مشاركة الوفد على العديد من الأنشطة كان أبرزها إلقاء الدكتورة إيناس عبد الدايم كلمة افتتاحية ضمن جلسة حملت عنوان: "طه حسين: بصيرة عقل" عقدت في مستهل ندوات الشخصية المحورية للمعرض الذي يحتفي هذا العام بعميد الأدب العربي طه حسين، وشارك فيها نخبة من الشخصيات الأدبية والأكاديمية العربية.

ويبلغ عدد العارضين الإجمالي من مصر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب أكثر من 100 دار نشر.