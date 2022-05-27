 نور الدين حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري - بوابة الشروق
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نور الدين حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 10:04 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 10:04 م

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إبراهيم نور الدين حكماً للساحة في مباراة الزمالك واستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في السادسة والنصف من مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة، ويدير نور الدين المباراة بمعاونة كل من سمير جمال ويوسف البساطي مساعدين بينما سيكون السيد منير حكماً رابعاً.

ويتواجد أمام تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والإسماعيلي محمود بسيوني، ومعه هاني عبدالفتاح مساعداً.

وكان الزمالك قد خسر مباراته الماضية ضد طلائع الجيش بهدف دون رد على مستوى الدوري، بينما حقق الفوز بنتيجة 2-1 على أسوان في نصف نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

أما الإسماعيلي فقد تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية.

ويحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يمتلك الإسماعيلي 18 نقطة في المركز الـ 16.


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