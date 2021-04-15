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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة، رحيل المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني عن صفوف الفريق بشكل رسمي، وذلك بعد نهاية عقده في هذا الصيف.

وكان عقد كافاني قد انتهى مع ناديه مانشستر يونايتد بنهاية الموسم في الدوري الإنجليزي، ولم يتوصل اللاعب لإتفاق مع إدارة ناديه بشأن تجديد التعاقد.

وقال كافاني في تصريحات لـ موقع نادي مانشستر يونايتد: ""بصراحة، جماهير النادي أظهروا لي الكثير من الاحترام منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها."

وأضاف: "أعتقد أنهم قد أدركوا بشكل كبير كل العمل الشاق الذي حاولت دائمًا القيام به بأفضل طريقة ممكنة، وبذل قصارى جهدي لهذا الفريق."

وأتم: ""أنا حقًا ممتن جدًا ، وسأغادر هنا مع ذكرى سعيدة لتلك المودة التي أظهروها لي وعرضوها دائمًا."