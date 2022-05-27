نقابة الصحافيين التونسيين: مسار 25 يوليو حاد عن مساره

اعتبرت نقابة الصحافييين في تونس أن مسار 25 يوليو الذي خطه الرئيس قيس سعيد، قد حاد عن مساره نحو "مزيد التمكن من السلطة والتفرد بالرأي".

وأشارت النقابة في بيان لها اليوم الجمعة إلى أن "كل قرارات الرئيس قيس سعيد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة، واقصائه الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور".

وأوضحت النقابة أن هذه القرارات "نسفت ما راكمته البلاد من تجارب و مكاسب، وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لكيانها وإستمراريتها".

وأصدر الرئيس سعيد مرسوما تضمن تكوين لجنة استشارية لاعداد دستور جديد للبلاد سيجري الاستفتاء عليه في 25 يوليو المقبل، ولجنة أخرى تخص الحوار الوطني دون إشارة إلى مشاركة الأحزاب بما في ذلك المؤيدة له.

ومثل الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الوطنية في تونس، تدعو نقابة الصحافيين بدورها إلى القطع مع نظام حكم ما قبل 25 يوليو لكنها ترى أيضا أن الحوار الذي دعا إليه سعيد لا يمنح دورا فعليا للمشاركين فيه كما تحوم شكوك حول أن تكون نتائجه معدة سلفا من أجل تزكيتها في المؤتمر لا غير.

وأعلنت النقابة أنها ترفض "أي محاولة احتكار لتصورات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية".

وطالبت بضرورة تشريك كل القوى الوطنية المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة وإلزامية تفعيل ضمانات الشفافية والوضوح والرقابة.