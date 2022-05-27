أقرت النيابة العامة في السعودية، اليوم الخميس، مجموعة من العقوبات والغرامات لمن يتعمد إتلاف المرافق العامة.

وقالت النيابة العامة عبر "تويتر": "يُحظر تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها، أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا".

وتابعت: "يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال كل من ارتكب هذه السلوكيات مع التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه أو التعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير".

وشددت انيابة على أن ‏منافع المرافق العامة متاحة للجميع، لافته إلى أنها تمثل مشاريع وطنية رائدة، ونهضة عمرانية رفيعة ويجب الحفاظ عليها.