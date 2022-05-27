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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تعلن عن عمليات عسكرية في شمال سوريا للحفاظ على الأمن القومي

إسطنبول - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 11:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 11:17 ص

أعلنت تركيا عن عمليات عسكرية ضرورية للأمن القومي في اجتماع للمجلس الأمني يوم الخميس، قبل هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا.

وشدد المجلس الأمني على أن العمليات العسكرية الجارية على الحدود الجنوبية لتركيا ليست هجوما على وحدة الأراضي لجاراتها، لكنها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاثنين الماضي عن هجوم محتمل في شمال سوريا، حيث تسيطر تركيا بالفعل على بعض المناطق هناك. وكان ذلك البند الرئيسي لاجتماع المجلس الأمني يوم الخميس.

ويشن الجيش التركي مرارا هجمات على قوات سوريا الديمقراطية في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق. وتعتبر أنقرة كلا الاثنين بأنهما منظمات إرهابية.

وأعربت الحكومة الأمريكية عن مخاوفها إزاء تأثير العملية العسكرية التركية المحتملة على المدنيين والحرب ضد داعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي يوم الخميس في حال حدوث الهجوم، يمكن أن ينسحب شركاء قوات سوريا الديمقراطية من القتال ضد الجماعات الإرهابية، التي لا تزال تشكل تهديدا.

وشدد في الوقت ذاته على أن تركيا شريك "مهم" في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

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