حملات متزامنة على أسواق ومخابز الإسكندرية لضبط الأسعار

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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات متزامنة على الأسواق والمخابز بهدف ضبط الأسعار والتأكيد على صلاحية المنتجات الغذائية.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة جمال عمار، وكيل المديرية، حملات أسفرت عن تحرير 31 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 21 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، ومحضر لبقال تمويني مخالف.

فيما شنت إدارة تموين العجمي، حملة أخرى أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

ومن ناحية أخرى نفذت إدارة تموين المنتزه، حملة أسفرت عن تحرير 32 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

كما أسفرت حملة إدارة تموين وسط، عن تحرير 15 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر لمخابز سياحية مخالفة، ومحضر لمجمع استهلاكي مخالف.