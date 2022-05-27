تحطم جندول نهري في منتزه هولندي وجرح أربعة

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أصيب أربعة أشخاص في حادث تحطم قارب نهري (جندول) داخل مدينة ملاهي في مدينة (فالكنبورج أن دي جيول) جنوبي هولندا.

قالت السلطات على تويتر اليوم الجمعة إن شخصين بالغين وطفلا من بين الأربعة نقلوا إلى المستشفى، وأضافت أن حالتهم مستقرة.

وكانت وحدة من وحدات دولاب هواء ضخم تحطمت اليوم الجمعة لأسباب لم تتضح بعد.

وقال متحدث باسم منتزه "غابة الحكاية الخيالية" لممثلي وسائل الإعلام إن اللعبة كانت نقطة جذب للزائرين حيث يتم سحب الركاب لمسافة عشرة أمتار في الجنادل لأعلى ثم الدوران حولها فانفصلت إحداها.

ويعد المنتزه واحدا من أقدم الملاهي في هولندا ويزورها بشكل أساسي العائلات التي لديها أطفال صغار.