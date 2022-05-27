مستشار ألمانيا يحذر من أزمة مالية عالمية بسبب القروض الصينية في أفريقيا

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس أمام مؤتمر الكاثوليك الألمان، اليوم الجمعة، من حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة جراء منح قروض صينية على نطاق واسع لدول فقيرة، خاصة في أفريقيا.



وقال شولتس في كلمته، التي ألقاها أمام المحفل الكنسي، إن ألمانيا تنسق مع الدائنين الغربيين الأعضاء فيما يسمى بـ نادي باريس وتستعلم عن منح القروض حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة.



وأضاف: "أحد الطموحات الكبيرة للغاية، التي نتابعها، هو ضم الصين كبلد يمنح العديد من القروض بطريقة جديدة".



وحذر المستشار من "خطر حقيقي بالفعل يتمثل في قدوم أزمة الديون الكبيرة التالية للجنوب العالمي من قروض منحتها الصين عالميا دون أن تلقي نظرة عالمية شاملة لأن هناك العديد من اللاعبين في هذا الصدد"، وقال شولتس إن هذا الأمر "سيوقع كلا من الصين وهذا الجنوب العالمي أيضا في أزمة مالية واقتصادية كبيرة لن تسلم منها بقية العالم".



ورأى شولتس أن ضرورة تغيير هذا الوضع تعد مطلبا جادا.



وتحدث المستشار الألماني عن استراتيجية "البوابة العالمية (جلوبال جيت واي)" كمبادرة أوروبية يهدف بها الاتحاد الأوروبي إلى اللحاق بالركب وتوفير نحو 150 مليار يورو لمشروعات البنية التحتية في افريقيا.