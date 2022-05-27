أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن مخاوفها إزاء العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي أن الولايات المتحدة لديها مخاوف من تأثير العملية العسكرية التركية المحتملة على المدنيين والحرب ضد داعش.

وتابع في بيان بمقر وزارة الدفاع تم بثه عبر الموقع الرسمي للوزارة أنه ( إذا شنت تركيا ) هجوما ، يمكن أن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية من القتال ضد الجماعات الإرهابية، التي لا تزال تشكل تهديدا.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق عن أنها ستقوم بعملية عسكرية في شمالي سوريا ، وذلك في أعقاب إجتماع مجلس الأمن القومي التركي .

وأوضح كيربي أنه لا يمكن تأكيد التقارير التركية بشأن اعتقال زعيم تنظيم داعش أبو الحسن القرشي حتى الآن.