كندا تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة لجدري القردة في تورنتو

أعلنت هيئة الصحة العامة في تورنتو بكندا، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في المدينة.

وفي بيان صحفي، ذكرت هيئة الصحة العامة في تورونتو أن الفرد المصاب "لا يزال مستقرًا ويتعافى في المستشفى"، مضيفة أنها تلقت أيضًا تأكيدًا مختبريًا على أن نتيجة فحص اثنين من السكان المشتبه في إصابتهما بالفيروس جاءت سلبية.

وجاء في البيان: "تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة من جدري القردة مشتبه بها إلى هيئة الصحة العامة في تورونتو اليوم أيضًا"، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المحتملة إلى حالة واحدة والحالات المشتبه بها إلى أربع.

وأضافت أن الأفراد الأربعة يخضعون لاختبارات معملية "لتأكيد ما إذا كانوا مصابين بهذا الفيروس ويتعافون حاليًا في المنزل".

وقالت الوحدة الصحية إن جدري القردة هو "مرض نادر يسببه فيروس يوجد عادة متوطنًا في وسط وغرب إفريقيا"، وجاء في البيان: "تم التعرف عليه لأول مرة في القرود، لكن أصوله لا تزال مجهولة".

وبحسب الوحدة الصحية، فإن الفيروس ينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم، بما في ذلك السوائل من قرح جدري القرود، والفراش أو الملابس الملوثة أو من خلال قطرات الجهاز التنفسي.