شون وصوامع المنيا الحكومية تستقبل 382 ألف طن قمح منذ بدء التوريد

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، حتى اليوم الجمعة، بلغ ٣٨٢٢٣١ طنا و٦٦٦ كيلو، لعدد ٤٤ شونة وصومعة حكومية، منذ بداية موسم توريد محصول القمح.

ووجه وكيل الوزارة، بتقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين؛ لاستقبال القمح بشكل منتظم، مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.

وتعمل مواقع استلام الأقماح يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح، على أرقام غرفة العمليات

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