دول مجموعة السبع تعرب عن التزامها بالتخلي عن طاقة الفحم

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التزمت دول مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى رسميا بإنهاء توليد الكهرباء من الفحم عقب اجتماع لوزراء المناخ والبيئة في برلين اليوم الجمعة.

وهذه أول مرة توافق فيها الدول السبع على هدف توليد الكهرباء بدون التسبب في انبعاث الكربون بحلول 2035.

ووصف وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك الالتزام بأنه "إشارة قوية على المزيد من حماية المناخ".

وذكر هابيك أن المشاركين تعهدوا أيضا في قرارهم الأخير بزيادة طموحاتهم بشأن المناخ ومضاعفة المساعدات المالية للدول الأشد فقرا بحلول 2025.

وقال هابيك: "ربما لا يزال من الممكن أن نصلح أخطاء الماضي لكن من غير الممكن أن نوقف حدوثها، فانعدام الاحتباس الحراري لم يعد خيارا مطروحا".

وذكرت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه: "سأذهب إلى منزلي بعد ظهر اليوم بشعور جيد"، مشيرة إلى أن الاجتماع "يمثل نجاحا في حماية المناخ، والحفاظ على الطبيعة وكذلك حماية البيئة".

يذكر أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم أيضا فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وبعد إصدار الإعلان النهائي في 40 صفحة، جاء الرد الفوري من أنصار الحفاظ على البيئة إيجابيا.

وقال مارتن كايسر، المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر في ألمانيا إن القرار بالتخلي تدريجيا عن توليد الكهرباء عن طريق حرق الفحم أو النفط تعد "إشارة قوية وضرورية، مثل نية دعم الدول الأشد فقرا في التخلص تدريجيا من الطاقات الأحفورية ومواجهة الأضرار والخسائر المتعلقة بالمناخ".