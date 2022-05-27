أبو الرجال: خط التسلل يظهر بشكل آلي في تقنية الـ«VAR»

شرح محمود أبو الرجال، الحكم المساعد والصري الوحيد المتواجد في كأس العالم «قطر 2022» طريقة عمل خط التسلل في تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مؤكدًا أنه لا يمكن التلاعب بخط التسلل من خلال العمل في تقنية الفيديو.

وقال أبو الرجال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «ليس من حقي كحكم تحديد مكان الكاميرات نعمل أحيانا في ملاعب بها 6 كاميرات أو 8 أو 10 أو 12 وأحيانا الكاميرات تكون قريبة للغاية فلا تستطيع ضبط كل الأمور وخط التسلل لا يظهر بشكل جيد».

وأضاف: «خط التسلل يظهر بشكل آلي، تضبطه على آخر مدافع ومهاجم والكرة ومن ثم يظهر التحديد أوتوماتيكيا».

وتابع: «حكم الفيديو يريد النجاح وتظهر الصورة للجمهور مثلما تظهر لنا داخل الغرفة، لا يستطيع أحد التلاعب بالخطوط».

واوضح: «من الوارد أن يكون هناك أخطاء فحتى بوجود الفيديو في العالم كله تحدث أخطاء أحيانا، تريد احتساب ركلة جزاء والفيديو لا يراها ركلة جزاء طالما لا توجد هناك صورة واضحة فبالنسبة لمن داخل الغرفة لا يتخذون القرار».

وأردف: «تقنية الفيديو تم تشييدها على ظهور الصورة بشكل جيد ولو الكاميرا متواجدة في مكان لا تظهر اللعبة بشكل جيد ماذا أفعل؟».

وأتم: «أي وقت مهدر خلال مراجعة أي قرار عبر تقنية الفيديو تتم إضافته للوقت المحتسب بدلًا من الضائع.. نسجل الوقت الضائع بسبب مراجعة قرار عبر تقنية الفيديو ونبلغ الحكم وفي النهاية هو قرار خاص بحكم ساحة».