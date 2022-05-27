الأمن ينقذ زوجة حاولت الانتحار من أعلى كوبري بالقاهرة

تمكنت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إنقاذ فتاة وزوجها بعد قفزهما في المياه من أعلى أحد كباري القاهرة.



وفي أثناء مرور قوة أمنية بمصر القديمة لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ لها قيام فتاة بالقفز من أعلى أحد الكباري وقيام زوجها بالقفز خلفها لإنقاذها.



وتمكنت القوات من انقاذهما، وأكدت الزوجة شروعها فى الانتحار لكثرة الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها، وقيامها بترك مسكن الزوجية بسبب قيامه بالتعدى عليها بصفة مستمرة.



وأضافت أنه قد سبق لها محاولة الانتحار منذ 4 سنوات بالقفز فى مياه النيل، واليوم أثناء تواجد كلاهما أعلى الكوبرى قامت بمغافلته والقفز محاولة الانتحار.