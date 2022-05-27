محبي مولد الرجبي للعارف بالله إبراهيم الدسوقي يختمون احتفالاتهم في دسوق بكفر الشيخ

شهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق في كفر الشيخ، حتي ساعات فجر اليوم الجمعة، إقبال المئات من المريدين، ومحبي آل البيت، لزيارة الضريح؛ تزامنًا مع بدء المولد الرجبي للعارف بالله إبراهيم الدسوقي، ووجود عدد من الطرق الصوفية، والذي بدأ منذ أسبوع وكانت الليلة الكبيرة، أمس الخميس والتي امتدت حتى فجر اليوم.

وتوافد محبو الدسوقي، على المسجد لزيارة المقام، معبرين عن فرحتهم بقرار إعادة فتح الضريح ضمن المساجد الكبرى التي يتواجد بها الأضرحة، كما تشهد دسوق تجمعات فى أماكن غير المسجد لمحبى صاحب المقام لإقامتهم مظاهر الاحتفال بطريقتهم الخاصة تتضمن قراءة القرآن الكريم، وإطلاق الأدعية.

المولد الرجبي هو "المولد الصغير" للعارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، كما يطلق عليه أتباع المذهب الصوفي، وهو الاحتفال الثاني بعد الاحتفال الذي يتم تنظيمه فى شهر أكتوبر من كل عام، وتستقبل خلاله مدينة دسوق مليوني زائر من مصر ومن الدول العربية والإسلامية.



ومولد الرجبي هو تمهيد للمولد الكبير بشهر أكتوبر المقبل.