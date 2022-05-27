إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والجزائر في آخر 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الموريتانية 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 59 ألفا و89 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم/الخميس/ - أنه تم خلال نفس الفترة شفاء 17 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 57841 حالة، في حين لم يتم تسجيل أي وفيات ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 982 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة إصابتين جديدتين، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بلغ 265 ألفا و864 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و400 شخص، واستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وشددت على المواطنين على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.