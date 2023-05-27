تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث رعاية الأحداث ومديرية أمن القاهرة، من ضبط مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص والقائمين على إدارته في القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إدارة شخص- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة - بإدارة مركز لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة "دون ترخيص"، واحتجاز بعض متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة، جرى استهداف المركز المُشار إليه.

وأمكن ضبط القائمين على إدارته، وتبين أنهم 6 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية.

وتبين وجود 60 نزيلا بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرها عنهم، وقيام القائمين على إدارة المركز بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها دون استشارة طبية"، وسيارتي يتم استخدامها للانتقالات واصطحاب النزلاء كرها عنهم، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم، و4 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"، وسجل دفتري، ودفتر تحصيل نقدية، ومجموعة من الحبال والعصي تستخدم في تكبيل النزلاء.

وضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها: (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان "دون ترخيص"، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة من القائمين على إدارة المركز دون ترخيص، وصرف أدوية دون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية، وعدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان دون ترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.