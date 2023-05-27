فيتنام تؤكد مجددا هدف خفض صادرات الأرز وتحسين الجودة

أكدت فيتنام مجددا على هدفها بخفض شحنات الأرز إلى الخارج إلى أربعة ملايين طن في العام بحلول نهاية العقد، وتحسين جودة الصادرات ببيع المزيد من الحبوب العطرية والمميزة للدول النامية.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، صدرت البلاد كميات قياسية بلغت 7.1 مليون طن العام الماضي، وهي ثالث أكبر مصدر للحبوب في العالم بعد الهند وتايلاند.

وأظهرت الوثيقة الاستراتيجية، أن شحنات الأرز العطري والجابونيكا والمميز 40% من إجمالي الصادرات بحلول 2025 و45% بحلول 2030، فضلًا عن أنه لن يمثل الأرز منخفض الجودة والعادي أكثر من 15% و10%.

ونشرت البلاد أهدافا مماثلة من قبل، ففي 2017 حددت الحكومة هدفا بتصدير ما بين 4.5 مليون إلى 5 ملايين طن من الأرز سنويا بحلول 2020، لتتراجع إلى أربعة ملايين طن بحلول 2030.