السوداني: العراق بات يمثل وجهة استثمارية واعدة

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على حرص الحكومة العراقية على توفير بيئة استثمارية آمنة، مؤكدا أن العراق بات يمثل اليوم وجهة استثمارية واعدة.

وقال السوداني، خلال استقباله وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتّحدة سهيل المزروعي ووزير النقل السعودي صالح الجاسر كلا على انفراد، "إنّ الحكومة الحالية رسمت منهجا متكاملا لتطوير القطاعات الأساسية في البلد وتوفير بيئة استثمارية آمنة، خصوصا أنّ العراق بات يمثل اليوم وجهة استثمارية واعدة".

وأكد على "حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

وشدّد السوداني "على أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، مشيداً بالنجاحات التي حققها المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة العربية السعودية، وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين".

وكان العراق قد احتضن اليوم مؤتمر طريق التنمية، بحضور وزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون الخليجي، في إطار خطة عراقية لطرح استثمارات بكلفة 17مليار دولار لبناء منظومة خط سكك حديدية، وطريق برى موازي لنقل البضائع بطول 1200 كيلو متر، من ميناء الفاو الكبير أقصى جنوبي العراق، وصولا إلى منطقة فيشخابور على الحدود العراقية التركية لإنعاش حركة التبادل التجاري لدول المنطقة مع البلدان الأوروبية.

ويأمل العراق من تحقيق هدف إنشاء منظومة خطوط السكك الحديدية والطريق البري بالتزامن مع إكمال المرحلة الأولى الميناء الفاو الكبير عام 2028 بهدف دعم الاقتصاد بمليارات الدولارات سنويا.