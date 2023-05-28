تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، عن النسخة القادمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك بطل الدوري السعودي للمحترفين في النسخة المقبلة من مونديال الأندية، بصفته ممثلا عن البلد المستضيف، وضمن فريق اتحاد جدة تواجده في البطولة بعدما توج باللقب المحلي للمرة التاسعة في تاريخه.

وسينهي فريق النصر موسمه في الدوري السعودي للمحترفين بالمركز الثاني، بعدما وسّع اتحاد جدة المتصدر الفارق معه إلى 5 نقاط قبل الجولة الأخيرة من المسابقة، والتي ستقام يوم الأربعاء القادم.

وسيغيب رونالدو عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للعام السادس على التوالي، بعدما شارك النجم البرتغالي مع فريقه السابق ريال مدريد في نسخة 2017.