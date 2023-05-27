عرضت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، مناظر رائعة التقطها تليسكوب "جيمس ويب" الفضائي ومرصد "شاندرا" للأشعة السينية، لمجرتين وسديم ومجموعة نجمية.



وقالت ناسا إن الصور ناتجة عن مراقبة عدة تلسكوبات تابعة لها لنفس المنطقة الكونية، أفضت لتكشف الألوان الحقيقية للكون.



وأوضحت أن كل صورة تجمع بين الأشعة السينية لـ(شاندرا)، وهي شكل من أشكال الضوء عالي الطاقة، مع بيانات الأشعة تحت الحمراء الملتقطة من صور ويب التي تم إصدارها سابقا، وكلاهما غير مرئي للعين المجردة.



ونشرت ناسا أيضًا بيانات من تليسكوب "هابل" الفضائي، الذي يستخدم الضوء البصري، وتليسكوب "سبيتزر" الفضائي المتقاعد (الأشعة تحت الحمراء)، بالإضافة إلى تليسكوب (إكس إم إم نتوورك)، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (الأشعة السينية) وتليسكوب التكنولوجيا الجديدة التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (بصري).



وتعبر الصور التي تظهر ألوان الكون الآن، عن العنقود النجمي (إن جي سي 346) والمجرة الحلزونية (إن جي سي 1672) وسديم النسر (إم 16) والمجرة الحلزونية (إم 74)، وهي من أكثر اللقطات المذهلة لـ"ناسا" حتى الآن.



وتُظهر الصور الملتقطة بواسطة تليسكوب "جيمس ويب" الفضائي أعمدة وأقواس من الغاز والغبار التي تستخدمها النجوم والكواكب كمواد خلال تكوينها.



كما كشفت بيانات (شاندرا) أيضًا عن نجوم شابة وساخنة وضخمة ترسل رياحًا قوية إلى الخارج من أسطحها، بالإضافة لأجسام مضغوطة في المجرة الحلزونية، بما في ذلك النجوم النيوترونية والثقوب السوداء، بالإضافة إلى بقايا النجوم المتفجرة.



كما أظهرت بيانات تليسكوب "ويب" أعمدة الغاز والغبار المظلمة التي تغطي النجوم القليلة المتبقية التي تم تشكيلها للتو، والمدرسة الحلزونية (ميسييه 74) الواقعة على بعد حوالي 32 مليون سنة ضوئية.





