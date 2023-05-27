أولمبي الشلف يعبر شبيبة الساورة ويبلغ نهائي كأس الجزائر للمرة الثالثة في تاريخه

بلغ فريق جمعية أولمبي الشلف نهائي كأس الجزائر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه على مضيفه شبيبة الساورة 1/3، مساء الجمعة، في مباراة الدور قبل النهائي الأول للمسابقة.

وسيلتقي جمعية أولمبي الشلف في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين شباب بلوزداد حامل اللقب ونجم شباب مقرة، في قبل النهائي الثاني غدا السبت.

وسبق لجمعية أولمبي الشلف أن خسر نهائي 1992 أمام شبيبة القبائل صفر/2، قبل أن يتوج باللقب عام 2005، على حساب اتحاد سطيف بهدف دون رد.

وعلى ملعب " ميلود هدفي" بمدينة وهران غربي الجزائر، وأمام الآلاف من مشجعيه، تقدم جمعية أولمبي الشلف منذ الدقيقة 13، بفصل مهاجمه محمد سويبع.

وفي الشوط الثاني، تمكن ياسين عليان، ونور الإسلام فتوحي، من إضافة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 47، و52 على الترتيب.

بينما سجل البديل محمد أمين حامية، الهدف الوحيد لشبيبة الساورة في الدقيقة 76.